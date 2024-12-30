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Экономика РБ
С 1 ОКТЯБРЯ БОЛЕЕ 1 ТЫС. ИП ПЕРЕШЛИ В СТАТУС КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
16:06 31.12.2024
C 1 октября более 1 тыс. индивидуальных предпринимателей перешли в статус коммерческой организации. Этому способствовала системная разъяснительная работа Минэкономики и других органов госуправления среди представителей делового сообщества во всех регионах страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, по состоянию на 30 декабря 2024 г. в статус юридического лица перешли 1219 индивидуальных предпринимателей.
В территориальном разрезе лидирует г. Минск, далее идут Минская, Брестская и Гомельская области.
Топ-6 видов деятельности составляют: розничная торговля различными группами товаров, автомобильные перевозки, оптовая торговля, сдача в наем недвижимости, деятельность в сфере образования и общественное питание.
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