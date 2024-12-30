C 1 октября более 1 тыс. индивидуальных предпринимателей перешли в статус коммерческой организации. Этому способствовала системная разъяснительная работа Минэкономики и других органов госуправления среди представителей делового сообщества во всех регионах страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, по состоянию на 30 декабря 2024 г. в статус юридического лица перешли 1219 индивидуальных предпринимателей.

В территориальном разрезе лидирует г. Минск, далее идут Минская, Брестская и Гомельская области.

Топ-6 видов деятельности составляют: розничная торговля различными группами товаров, автомобильные перевозки, оптовая торговля, сдача в наем недвижимости, деятельность в сфере образования и общественное питание.