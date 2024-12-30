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Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЕ ЛЕСХОЗЫ В 2024 ГОДУ ПОСТРОИЛИ 100 КМ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
14:29 31.12.2024
Белорусские лесхозы в 2024 году построили 100 километров лесохозяйственных дорог. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
Сегодня, 31 декабря, дороги ввели в Богушевском и Октябрьском лесхозах. Учреждения стали последними, кто завершил строительство новых объектов в 2024 году.
Всего в этом году лесхозы отрасли построили 19 новых лесохозяйственных дорог. Общая протяженность объектов составила 100,552 км. Наибольшим числом "лесных артерий" в этом году приросла Витебщина: лесхозы области построили 45,204 км.
Строительство лесохозяйственных дорог - непростое направление. В этом году лесхозы столкнулись с трудностями по поиску подрядчиков для выполнения работ - они были буквально нарасхват. Как результат - многие объекты были сданы лишь в 4-м квартале этого года.
Наличие лесохозяйственных дорог позволяет не только осваивать новые природные ресурсы, но и своевременно проводить лесовосстановительные работы и мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями леса, в более сжатые сроки ликвидировать лесные пожары.
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