В январе-ноябре 2024 г. в Гомельской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 898,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню января – ноября 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 107,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,99% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 164,8 тыс. тонн (99%), яиц получено 393,2 млн. штук (96,1%), молока – 860,6 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем в январе – ноябре 2023 г. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,1% молока и 81,9% производства яиц.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1 665 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1 251,9 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 28,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 28,1 центнера.