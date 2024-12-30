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Экономика РБ
В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
13:42 31.12.2024
В качестве 64-го резидента свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 30 декабря 2024 года зарегистрировано транспортное унитарное предприятие «Химтранс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по организации технологических перевозок грузов и формированию отвалов фосфогипса.
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