Экономика РБ

В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ

13:42 31.12.2024 В качестве 64-го резидента свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 30 декабря 2024 года зарегистрировано транспортное унитарное предприятие «Химтранс». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по организации технологических перевозок грузов и формированию отвалов фосфогипса.