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Экономика РБ


ПЕДАГОГАМ С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ


12:56 31.12.2024

Принято постановление Минобразования от 20 декабря 2024 г. № 204 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 71». Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в целях повышения престижа педагогической профессии и в рамках последовательного повышения размеров оплаты труда педагогических работников с 1 января 2025 года предусмотрено повышение зарплаты путем увеличения надбавки за работу в отрасли учителям (на 39% от оклада), воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателей учреждений дошкольного образования (на 20% от оклада), преподавателям, мастерам производственного обучения учреждений образования (на 27% от оклада). Кроме того, с целью привлечения научных работников к педагогической деятельности и повышения качества подготовки студентов на 15% от оклада повышается заработная плата профессорско-преподавательскому составу, устанавливается надбавка за научно-педагогическую деятельность руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава, имеющим ученую степень кандидата наук в размере 35% в от оклада; имеющим ученую степень доктора наук в размере 55% от оклада.

Постановлением также предусматривается повышение с 1 января 2025 года надбавки за работу в отрасли на 20% от оклада педагогам социальным, педагогам-психологам, что подчеркивает важную роль совместной работы учреждения образования и семьи в воспитании детей.

Увеличивается размер диапазона доплаты за особые условия труда в среднем на 10% от базовой ставки за работу с обучающимися (детьми), имеющими особенности психофизического развития, расстройства аутистического спектра, с незрячими обучающимися, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, из числа лиц с особенностями психофизического развития, что является гарантом государства по созданию особых условий при работе с данной категорией обучающихся.
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