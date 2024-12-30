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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,9%
12:34 31.12.2024
Розничный товарооборот в Гомельской в январе-ноябре 2024 г. составил 8 939 млн. рублей, или 107,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,6% розничного товарооборота области, в январе – ноябре 2024 г. составил 8 367,8 млн. рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2024 г. составил 9 886,6 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2023 г.
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