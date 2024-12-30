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Экономика РБ


МТС ПРЕДСТАВИЛ СВОЕ ВИДЕНИЕ ГОРОДА БУДУЩЕГО НА ВЫСТАВКЕ «МОЯ БЕЛАРУСЬ»


11:33 31.12.2024

МТС на выставке «Моя Беларусь» представил решение для развития города будущего на основе собственной сети Nb-IoT. Демонстрационная зона «Умный город» разместилась в открывшемся Минском международном выставочном центре. Посетить выставку можно бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, зона «Умный город» расположилась в кластере «Проекты будущего» и рассказывает посетителям о передовых решениях в области интернета вещей. Для его развертывания используется стандарт связи NB-IoT.

МТС масштабирует сеть NB-IoT в Минске, областных центрах, городах с населением более 50 тысяч человек и сельской местности. С ее помощью уже можно настраивать работу городской инфраструктуры: удаленно управлять освещением, светофорами, шеринговыми сервисами, заполняемостью мусорных контейнеров, осуществлять экологический мониторинг. Также интернет вещей способен сделать «умными» дорожно-транспортные развязки, перекрестки, парковки, автоматически контролировать техническое состояние и охрану зданий.

«Для нас крайне важно быть впереди и предлагать рынку передовые решения. Концепция интернета вещей находит применение в самых разных сферах — позволяет развивать городскую инфраструктуру и улучшать качество жизни людей, оптимизировать работу реального сектора экономики и кратно наращивать производительность. На выставке «Моя Беларусь» мы представили свое видение, как может выглядеть город будущего уже сейчас, используя технологии и подходы, которые есть у МТС», — рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании МТС Николай Булаш.

МТС развивает собственную сеть NB-IoT с 2017 года. В рамках концепции интернета вещей она успешно используется в промышленности, охранной деятельности, жилищном хозяйстве, торговле, транспорте, логистике и других сферах. Стандарт связи позволяет счетчикам учета ресурсов, охранным приборам и другим гаджетам с модулями беспроводной связи обмениваться данными, не задействуя ресурсы 2G, 3G и 4G.
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