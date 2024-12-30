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Экономика РБ


А1 ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛ ЗОНУ ДЕЙСТВИЯ И ЕМКОСТЬ СВОЕЙ СЕТИ В ДИАПАЗОНЕ UMTS-900


11:05 31.12.2024

Вместе с развитием своей 4G-сети компания А1 продолжает расширять возможности существующей сети третьего поколения за счет увеличения количества сот, работающих на второй несущей частоте – в диапазоне UMTS-900.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, по итогам внедрения уникального технологического решения для рынка Беларуси в диапазоне 900МГц количество сот увеличилось более чем на 1000 во всех регионах Беларуси – от крупных городов до небольших населенных пунктов.

Вторая несущая частота позволяет вдвое увеличить пропускную способность сети А1 в зоне ее покрытия. Введение в эксплуатацию новых сот в диапазоне UMTS-900 помогло улучшить качество голосовых вызовов и повысить скорость работы мобильного интернета в общей сложности более чем в 320 населенных пунктах, а также на железнодорожных станциях, погранпереходах и других объектах.

«Каждый из используемых в настоящее время стандартов мобильной связи имеет свои особенности и преимущества. Задача компании А1 как оператора – строить свою стратегию развития таким образом, чтобы все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы работали с максимальной отдачей и позволяли обеспечивать максимально высокое качество связи и комфортный уровень сервиса для наших абонентов. Работы по расширению зоны покрытия несущей частоты UMTS-900 – важный шаг в этом направлении, и его результаты заметят клиенты А1 по всей стране», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по техническим вопросам Владимир Сачков.

Радиочастотный диапазон 900 МГц позволяет обеспечивать качественную мобильную связь как в сельской местности – за счет большой площади покрытия и меньшего затухания сигнала, так и в условиях высокоплотной городской застройки – за счет большей емкости и более высокой способности проникать через различные экранирующие препятствия.

Всего в рамках реализации нового этапа проекта по расширению покрытия UMTS-900 специалисты А1 ввели в эксплуатацию 1057 сот, работающих на частоте 900 МГц. Лидерами стали Минск (381), Минская (292), Гродненская (151), Витебская (113) и Могилевская (94) области.
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