За январь-октябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,8%, рентабельность продаж – 4,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Дебиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 8,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд. рублей, или 17,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 10,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд. рублей, или 21,2% от общего объема кредиторской задолженности.