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Экономика РБ
В РЕЧИЦКОЙ ЦРБ ОТКРЫЛИ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
10:04 31.12.2024
В Речицкой ЦРБ открыли кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Самый главный приоритет государственной политики – это здоровье людей. Поэтому с каждым годом на Гомельщине становится все больше медучреждений, оснащенных самым высокотехнологичным оборудованием. Это напрямую влияет на качество и доступность медуслуг и здоровье наших граждан. Только на оснащение организаций здравоохранения области медоборудованием направлено более 40 млн рублей», - отметил помощник президента – инспектор по Гомельской области Юрий Горлов
Речицкая ЦРБ - одна из крупнейших в области. Работа по развитию ее инфраструктуры, укреплению материально-технической базы ведется постоянно. В течение 2024 года благодаря финансовой поддержке Гомельского облисполкома и Миниздрава удалось осуществить модернизацию помещений и ввести в эксплуатацию компьютерный томограф более высокого класса.
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