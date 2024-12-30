В Речицкой ЦРБ открыли кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Самый главный приоритет государственной политики – это здоровье людей. Поэтому с каждым годом на Гомельщине становится все больше медучреждений, оснащенных самым высокотехнологичным оборудованием. Это напрямую влияет на качество и доступность медуслуг и здоровье наших граждан. Только на оснащение организаций здравоохранения области медоборудованием направлено более 40 млн рублей», - отметил помощник президента – инспектор по Гомельской области Юрий Горлов

Речицкая ЦРБ - одна из крупнейших в области. Работа по развитию ее инфраструктуры, укреплению материально-технической базы ведется постоянно. В течение 2024 года благодаря финансовой поддержке Гомельского облисполкома и Миниздрава удалось осуществить модернизацию помещений и ввести в эксплуатацию компьютерный томограф более высокого класса.