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Экономика РБ
В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В ЯНВАРЕ
09:54 31.12.2024
Министерство труда рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в январе.
1, 2 января – Новый год. 7 января – Рождество. Эти даты в нашей стране признаны официальными выходными.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, таким образом выходными днями являются: 1,2,4 -7,12,18,19,25,26 января 2025 г.
При этом рабочий день 6 января (понедельник) переносится на 11 января (суббота).
В соответствии с производственным календарем у белорусов в январе при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, при пятидневной 20 рабочих.
Расчетная норма рабочего времени в январе при 40-часовой рабочей неделе составит:
для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 159 часов;
для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 159 часов.
Напомним, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.11.2024 N 92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год».
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