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Экономика РБ


В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В ЯНВАРЕ


09:54 31.12.2024

Министерство труда рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в январе.

1, 2 января – Новый год. 7 января – Рождество. Эти даты в нашей стране признаны официальными выходными.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, таким образом выходными днями являются: 1,2,4 -7,12,18,19,25,26 января 2025 г.

При этом рабочий день 6 января (понедельник) переносится на 11 января (суббота).

В соответствии с производственным календарем у белорусов в январе при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, при пятидневной 20 рабочих.

Расчетная норма рабочего времени в январе при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 159 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 159 часов.

Напомним, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.11.2024 N 92 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год».
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