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Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,9%
09:34 31.12.2024
В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 35,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню января – ноября 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,1%.
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства снизился на 11,2%. в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,8%.
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