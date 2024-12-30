В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 35,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню января – ноября 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,1%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства снизился на 11,2%. в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,8%.