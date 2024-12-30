Компания МТС объявила о готовности сети к обслуживанию участников и гостей Минского международного выставочного центра. Он открылся для посетителей в субботу, 28 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, оборудование с увеличенной емкостью позволит гарантировать стабильное соединение и хорошую пропускную способность.

Новый выставочный центр общей площадью 37 000 км. м. включает 2 основных зала, которые могут разделяться на множество независимых пространств для проведения нескольких мероприятий одновременно. Весь комплекс способен принимать до 15 000 человек в день.

Для обеспечения надежной мобильной сети в выставочном центре размещены базовые станции, которые помогут абонентам получать качественную голосовую связь и интернет даже в моменты пиковых нагрузок. Технологическое решение уже успешно работает на других знаковых для страны объектах.

«Новый выставочный центр должен стать точкой притяжения для масштабных проектов. Под «крыльями» комплекса будут проводиться деловые и культурные мероприятия — крупные форумы, конференции и съезды. Уникальный объект уже открыл свои двери для посетителей, а мы постарались позаботиться об их комфортном пребывании. Сеть МТС полностью готова обеспечивать качественной связью участников, гостей, инвесторов и членов международных делегаций, посещающих выставочный центр», — отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.

Справка:

МТС — телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Услугами компании пользуются более 5,7 млн абонентов, а покрытие сети охватывает свыше 98% территории страны.