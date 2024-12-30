В январе-ноябре 2024 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 2,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 273,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 82,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 68,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 74,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,4% от общего ввода по области.