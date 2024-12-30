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Экономика РБ
АНАЛИТИКИ ЕАБР ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ
14:25 30.12.2024
Реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 11,7% в ноябре после 13% в октябре 2024 г.
«В бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении выросла на 9,2% г/г в ноябре после 9,7% г/г в октябре, сократив отставание от среднего уровня по экономике. Мы ожидаем, что рост заработных плат сохранится в ближайшей перспективе: с января 2025 г. предусмотрено увеличение базовой ставки на 6,7%, что приведет к росту зарплат в бюджетном секторе, помимо этого, на 13% повышается минимальная заработная плата», - гооврится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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