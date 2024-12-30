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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ НАРАСТИТЬ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА


13:45 30.12.2024

Александр Лукашенко 30 декабря в ходе посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена потребовал нарастить темпы строительства новых станций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Все вроде хорошо, но медленно. Катастрофически медленно. Все познается в сравнении. Москва делает быстрее, а наши, как кроты, ковыряются под землей. Вроде бы и хорошо: Президент приехал, открыли... Надо быстрее - в два раза», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как доложил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, чтобы активизировать строительство новых станций, планируется купить второй проходческий щит "Алеся".

Строительство участка третьей линии Минского метрополитена от станции "Аэродромная" до станции "Слуцкий Гостинец" протяженностью 4,08 км было начато в августе 2017 года. Порядка 90% оборудования и материалов, использованных при строительстве, белорусского производства. В 2024 году столичный метрополитен перевез 249 млн человек. Ожидается, с вводом трех новых станций количество пассажиров вырастет до 260 млн.

"В целом три станции обошлось в Br832 млн. Один километр в долларовом эквиваленте - порядка $70 млн. У наших соседей получается в два раза дороже", - обратил внимание председатель Минского горисполкома.

"Немало, но никуда не денешься, - ответил президент. - Никуда не денемся, в Минске надо делать метро настоящее, хорошее метро".

По словам Владимира Кухарева, в целом метрополитен занимает около 40% в общем объеме пассажирских перевозок в городе. В этом году количество перевезенных пассажиров выросло на 8%, выручка от реализации услуг прибавила 12%, а прибыль предприятия - 10%. Прибавила и зарплата у сотрудников метрополитена - в этом году она на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом работает на предприятии 4,6 тыс. человек.

"Сегодня это дотируемый вид транспорта, потому что себестоимость одной поездки - 2 рубля 12 копеек, по факту жители платят 90 копеек. Дотация идет из городского бюджета - порядка Br134 млн ежегодно", - рассказал Владимир Кухарев.

«Почти половину дотируем. Это не очень хорошо», - заметил Александр Лукашенко.

Владимир Кухарев отметил, что в столице уже начинают проектирование четвертой линии метро, это будет кольцевая линия.

"25 километров и 17 станций запланировано по генплану. Мы планируем, что с учетом строящегося большого микрорайона Северный берег и микрорайонов, где проживают свыше 800 тыс. человек (это Фрунзенский и Московский районы), после завершения "Парка Дружбы народов" (строящаяся станция третьей линии метро. - Прим.) будем начинать с этой стороны", - сказал председатель Мингорисполкома.
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