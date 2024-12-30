Розничный товарооборот в Витебской области в январе-ноябре 2024 г. составил 7 485,6 млн. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота области, составил 6 979,5 млн. рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2024 г. оптовый товарооборот составил 24 823,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 91,1% к январю-ноябрю 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2024 г. составил 447,4 млн. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2023 г.