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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,7%
13:19 30.12.2024
Розничный товарооборот в Витебской области в январе-ноябре 2024 г. составил 7 485,6 млн. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота области, составил 6 979,5 млн. рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2024 г. оптовый товарооборот составил 24 823,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 91,1% к январю-ноябрю 2023 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2024 г. составил 447,4 млн. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2023 г.
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