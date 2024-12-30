|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2024
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АЭРОПОРТОВ И АЭРОНАВИГАЦИИ
12:09 30.12.2024
В Беларуси повышаются тарифы на услуги аэропортов и аэронавигации. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 декабря 2024 года №75, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Telegram-канал Минтранса.
Согласно постановлению МАРТ, обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами будет составлять 203,87 рубля за тонну, а обслуживание убывающих пассажиров – 42,53 рубля за человека.
С полным перечнем тарифов можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2024
Курсы в банках
на 30.12.2024
Конвертация в банках
на 30.12.2024
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте