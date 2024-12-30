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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АЭРОПОРТОВ И АЭРОНАВИГАЦИИ


12:09 30.12.2024

В Беларуси повышаются тарифы на услуги аэропортов и аэронавигации. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 декабря 2024 года №75, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Telegram-канал Минтранса.

Согласно постановлению МАРТ, обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами будет составлять 203,87 рубля за тонну, а обслуживание убывающих пассажиров – 42,53 рубля за человека.

С полным перечнем тарифов можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
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