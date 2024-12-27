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Экономика РБ


МИНСК И КИТАЙСКИЙ СИАНЬ СВЯЗАЛ ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС


11:37 30.12.2024

В главной воздушной гавани Беларуси состоялось торжественное открытие нового направления – рейса авиакомпании Air China.

Как собщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам на самолете Airbus A330-200. Время в пути составит 8 часов 20 минут.

«Национальный аэропорт и авиакомпанию Air China связывает десятилетнее продуктивное сотрудничество и дружба. С момента открытия в мае 2015 года китайским партнером первого регулярного рейса из Пекина в Минск данное направление неизменно пользуется спросом, является важным и надежным связующим экономическим, социальным и культурным звеном между Беларусью и Китаем», - отметил генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин.

На открытии рейса присутствовали директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб, представители посольства КНР в Беларуси и представительства Air China в нашей стране.
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