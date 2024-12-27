Предприятия активно инвестируют в свое развитие. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса директоров, проведенного НИЭИ Минэкономики в декабре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, как и месяцем ранее, среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (78 %) и расширение (31%) производственных мощностей. Для 19% промышленных предприятий значимым был вопрос инвестирования в ресурсосбережение. В снижение трудовых издержек вкладывали 16% опрошенных.

Респонденты также отмечают сохранение высокого уровня загрузки производственных мощностей: в среднем по промышленности он составил 70 %.

Средний период обеспеченности заказами – 3,2 месяца.

Большинство руководителей отметили сохранение прежнего ценового уровня на промышленную продукцию (72%).

В краткосрочной перспективе практически 2/3 респондентов считают, что экономические положение их предприятий не изменится, более половины опрошенных ожидают сохранение объемов выпуска продукции.