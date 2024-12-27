|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2024
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ АКТИВНО ИНВЕСТИРУЮТ В СВОЕ РАЗВИТИЕ - МИНЭКОНОМИКИ
10:47 30.12.2024
Предприятия активно инвестируют в свое развитие. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса директоров, проведенного НИЭИ Минэкономики в декабре.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, как и месяцем ранее, среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (78 %) и расширение (31%) производственных мощностей. Для 19% промышленных предприятий значимым был вопрос инвестирования в ресурсосбережение. В снижение трудовых издержек вкладывали 16% опрошенных.
Респонденты также отмечают сохранение высокого уровня загрузки производственных мощностей: в среднем по промышленности он составил 70 %.
Средний период обеспеченности заказами – 3,2 месяца.
Большинство руководителей отметили сохранение прежнего ценового уровня на промышленную продукцию (72%).
В краткосрочной перспективе практически 2/3 респондентов считают, что экономические положение их предприятий не изменится, более половины опрошенных ожидают сохранение объемов выпуска продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2024
Курсы в банках
на 30.12.2024
Конвертация в банках
на 30.12.2024
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте