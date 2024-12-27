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Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024Г. ВЫРОСЛО НА 2,6%
10:42 30.12.2024
В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 22 871,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 102,6% к январю – ноябрю 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 20,3% в обрабатывающей промышленности – на 4,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,9%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства снизился на 6,3%.
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