В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 22 871,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 102,6% к январю – ноябрю 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 20,3% в обрабатывающей промышленности – на 4,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,9%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства снизился на 6,3%.