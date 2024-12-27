В январе-ноябре 2024 г. в Витебской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3752,7 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2023 г. в сопоставимых ценах на 4,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2995,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 8,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 231,3 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в январе – ноябре 2023 г., молока – 749,6 тыс. тонн (на 4,1% больше), яиц получено 471,3 млн. штук (на 15,3% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,9% молока и 87,4% производства яиц.

На 1 декабря 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 490,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 173,7 тыс. голов. Численность свиней составила 396,4 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1479,5 тыс. тонн кормовых единиц, что на 28,2% больше, чем в 2023 году, из них кормов из трав – 1156,9 тыс. тонн (на 34,5%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 28,1 центнера кормовых единиц (на 32,5% больше), кормов из трав – 31,2 центнера (на 36,8% больше).