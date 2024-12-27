Экономика РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2024 ГОДА ВЫРОС НА 2,4%

17:03 27.12.2024 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-ноябрь 2024 г. в текущих ценах составил 19 332,5 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,4% к уровню января-ноября 2023 г