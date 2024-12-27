|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2024
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОДТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 5,6%
15:16 27.12.2024
Индекс цен на продовольственные товары по Витебской области в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 101,3%, с декабрем 2023 г. – 105,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2024 года цены увеличились на 6,8% к уровню ноября 2023 года. В январе-ноябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-ноябрем 2023 года составил 6,8%.
Непродовольственные товары в ноябре текущего года выросли по сравнению с октябрем на 0,1%, с декабрем 2023 года подорожали на 3,6%. Годовое увеличение цен на непродовольственные товары в ноябре 2024 года составило 3,8%. В январе-ноябре 2024 года цены выросли на 4,3% к уровню января-ноября 2023 года.
Цены на услуги в ноябре 2024 года увеличились по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года увеличились на 4,6%. За ноябрь 2024 года к уровню ноября 2023 года рост цен на услуги ускорился до 5,7%. В январе-ноябре текущего года к уровню соответствующего периода 2023 года услуги подорожали на 6,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2024
Курсы в банках
на 27.12.2024
Конвертация в банках
на 27.12.2024
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте