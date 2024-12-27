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Экономика РБ


ПРОДТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 5,6%


15:16 27.12.2024

Индекс цен на продовольственные товары по Витебской области в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 101,3%, с декабрем 2023 г. – 105,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2024 года цены увеличились на 6,8% к уровню ноября 2023 года. В январе-ноябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-ноябрем 2023 года составил 6,8%.

Непродовольственные товары в ноябре текущего года выросли по сравнению с октябрем на 0,1%, с декабрем 2023 года подорожали на 3,6%. Годовое увеличение цен на непродовольственные товары в ноябре 2024 года составило 3,8%. В январе-ноябре 2024 года цены выросли на 4,3% к уровню января-ноября 2023 года.

Цены на услуги в ноябре 2024 года увеличились по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года увеличились на 4,6%. За ноябрь 2024 года к уровню ноября 2023 года рост цен на услуги ускорился до 5,7%. В январе-ноябре текущего года к уровню соответствующего периода 2023 года услуги подорожали на 6,2%.
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