С целью транспортного обеспечения новогодних и рождественских праздников произошли изменения в графике движения поездов Минского метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского метрополитена, движение поездов 31 декабря 2024 года будет организовано по графику пятницы.

1, 2, 4, 5, 6, 7 января 2025 года Минский метрополитен будет работать по графику выходных дней.

В новогоднюю ночь (с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года) метро будет принимать пассажиров до 4:00. Станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 4:15.

Интервал движения поездов с 00:00 до 4:00 1 января 2025 года на 1-ой и 2-ой линиях метро составит 6 минут, на 3-ей линии – 8 минут.

1 января 2025 года метро начнет работу, как обычно, в 5 часов 30 минут.

В связи с проведением праздничных культурно-массовых мероприятий в новогодние праздники Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.