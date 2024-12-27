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Экономика РБ
В ПРАЗДНИКИ ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
14:10 27.12.2024
С целью транспортного обеспечения новогодних и рождественских праздников произошли изменения в графике движения поездов Минского метрополитена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского метрополитена, движение поездов 31 декабря 2024 года будет организовано по графику пятницы.
1, 2, 4, 5, 6, 7 января 2025 года Минский метрополитен будет работать по графику выходных дней.
В новогоднюю ночь (с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года) метро будет принимать пассажиров до 4:00. Станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 4:15.
Интервал движения поездов с 00:00 до 4:00 1 января 2025 года на 1-ой и 2-ой линиях метро составит 6 минут, на 3-ей линии – 8 минут.
1 января 2025 года метро начнет работу, как обычно, в 5 часов 30 минут.
В связи с проведением праздничных культурно-массовых мероприятий в новогодние праздники Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.
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