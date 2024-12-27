Управлением ДФР КГК по Минской области и г.Минску установлены факты уклонения от уплаты налогов руководителем школы иностранных языков «Стримлайн» на сумму более 17 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета госконтроля, учреждение было зарегистрировано как некоммерческая организация, не преследующая цели получения прибыли от основной деятельности. За счет этого оно применяло льготы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, предусмотренные для некоммерческих учреждений образования (было освобождено от уплаты указанных налогов).

Вместе с тем установлено, что в качестве основной цели деятельности учреждения являлось извлечение прибыли, а следовательно компания фактически являлась коммерческой организацией и не могла пользоваться указанными льготами.

Так, получаемая учреждением выручка от оказания образовательных услуг, выводилась на подконтрольные собственнику школы иностранных языков коммерческие субъекты хозяйствования, в том числе в виде займов, которые в дальнейшем расходовались им на предпринимательские цели (приобретение земельного участка, объектов недвижимости, вывод денег за рубеж для организации иного бизнеса и т.д.). Общая сумма предоставленных школой займов в адрес таких компаний составила около 29 млн. рублей.

Таким образом, пользуясь значительными налоговыми льготами, собственник учреждения выводил полученную прибыль из оборота и использовал на личные цели. По предварительным данным, сумма неуплаченных налогов за счет неправомерного использования льгот составила более 17 млн. рублей.

При этом за весь период осуществления своей деятельности компанией получено свыше 95 млн. рублей выручки, а сумма уплаченных учреждением с 2011 года налогов составила всего лишь 60 тыс. рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере УДФР КГК по Минской области и г.Минску в отношении должностных лиц школы иностранных языков «Стримлайн» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Собственник школы уехал за границу, а перед работниками и клиентами школы остались задолженности по зарплате и возврату оплаченных, но не полученных услуг. В этой связи органами финансовых расследований проведена работа по обеспечению предусмотренных законодательством выплат за счет арестованных активов школы «Стримлайн».

Так, под контролем ДФР осуществлена выплата заработной платы 184 работникам, 171 работнику обеспечена выплата окончательного расчета при увольнении. Также выплачены вознаграждения 109 физическим лицам, оказывавшим услуги учреждению на основании гражданско-правовых договоров.

Общая сумма выплат составила более 885 тыс. рублей. Задолженность по выплате заработной платы перед работниками отсутствует.

Кроме того, проведена работа по возврату денежных средств клиентам, которым не были оказаны услуги по обучению иностранным языкам. В общей сложности им возвращено свыше 414 тыс. рублей.

Гражданам и юридическим лицам, пользовавшимся услугами школы, предоставлена возможность дальнейшего обучения иностранным языкам в других организациях, оказывающих аналогичные услуги.