За январь-октябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 1,1%, рентабельность продаж – 0,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 4 983,4 млн. рублей, в том числе просроченная – 834 млн. рублей, или 16,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 7 478,8 млн. рублей, в том числе просроченная – 1 149,8 млн. рублей, или 15,4% от общего объема кредиторской задолженности.