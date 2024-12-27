МНС напоминает о том, что с 1 января 2025 года в Республике Беларусь начинается кампания по декларированию физическими лицами доходов за 2024 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц (далее - налоговая декларация) о доходах, полученных в 2024 году, физическим лицам необходимо представить не позднее 31 марта 2025 года.

Уплата физическим лицом подоходного налога с физических лиц (далее – подоходный налог), исчисленного на основании представленной налоговой декларации, производится не позднее 2 июня 2025 года на основании извещения на уплату подоходного налога, вручаемого налоговым органом не позднее 30 апреля 2025 года.

Подробнее читайте на официальном сайте МНС nalog.gov.by в разделе «Физическим лицам/Представление физическими лицами налоговой декларации по подоходному налогу».