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Экономика РБ
МНС НАПОМИНАЕТ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ФИЗЛИЦАМИ ДОХОДОВ ЗА 2024 ГОД
12:26 27.12.2024
МНС напоминает о том, что с 1 января 2025 года в Республике Беларусь начинается кампания по декларированию физическими лицами доходов за 2024 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц (далее - налоговая декларация) о доходах, полученных в 2024 году, физическим лицам необходимо представить не позднее 31 марта 2025 года.
Уплата физическим лицом подоходного налога с физических лиц (далее – подоходный налог), исчисленного на основании представленной налоговой декларации, производится не позднее 2 июня 2025 года на основании извещения на уплату подоходного налога, вручаемого налоговым органом не позднее 30 апреля 2025 года.
Подробнее читайте на официальном сайте МНС nalog.gov.by в разделе «Физическим лицам/Представление физическими лицами налоговой декларации по подоходному налогу».
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