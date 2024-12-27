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Экономика РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МИНЛЕСХОЗА ОТГРУЗИЛИ БОЛЕЕ 1 МЛН КУБОМЕТРОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ЭКСПОРТ


12:22 27.12.2024

Организации Минлесхоза отгрузили более 1 миллиона кубометров пиломатериалов на экспорт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, такой результат был достигнут впервые.

Напомним, ранее во время докладов президенту и премьеру-министру глава отрасли Александр Кулик обещал взять историческую планку по итогам года. Однако достичь небывалых значений по экспорту удалось за 7 дней до нового года - 24 декабря.

"Несколько лет назад против отрасли деревообработки были введены санкции со стороны западных стран. Благодаря активной работе по диверсификации рынков сбыта, удалось не только найти новых партнеров в дружественных странах, но и нарастить объемы продаж", - отметили в Минлесхозе.
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