Организации Минлесхоза отгрузили более 1 миллиона кубометров пиломатериалов на экспорт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, такой результат был достигнут впервые.

Напомним, ранее во время докладов президенту и премьеру-министру глава отрасли Александр Кулик обещал взять историческую планку по итогам года. Однако достичь небывалых значений по экспорту удалось за 7 дней до нового года - 24 декабря.

"Несколько лет назад против отрасли деревообработки были введены санкции со стороны западных стран. Благодаря активной работе по диверсификации рынков сбыта, удалось не только найти новых партнеров в дружественных странах, но и нарастить объемы продаж", - отметили в Минлесхозе.