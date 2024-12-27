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Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,3%
11:48 27.12.2024
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 100,1%, с декабрем 2023 г. – 105,3%, из него на инвестиционные товары – 99,8% и 103,5% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 106%, потребительские товары – 100,5% и 104% соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 101,7%, с декабрем 2023 г. – 107,3%, в том числе в растениеводстве – 102,3% и 105,9% соответственно, животноводстве – 101,5% и 107,7% соответственно.
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