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Экономика РБ
СВЫШЕ 133 ТЫС. ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ С НАЧАЛА ГОДА
11:46 27.12.2024
С января текущего года в нашу страну въехал 133 731 гражданин Украины: c территории Украины — 68, транзитом через Польшу — 106 547, через Литву — 25 151, через Латвию — 1 965.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 280 223 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 986, транзитом через Польшу — 204 335, через Литву — 53 401, через Латвию — 6 501.
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