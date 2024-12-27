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Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
11:22 27.12.2024
В экономике Республики Беларусь в ноябре 2024 г. было занято 4120,5 тыс. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц возросло почти на 3 тыс. человек.
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