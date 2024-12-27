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Экономика РБ


БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ДО РЕКОРДНОЙ СУММЫ


11:07 27.12.2024

В 2024 году Банк развития Беларуси увеличил финансирование экономики до рекордной суммы. 15 миллиардов рублей, а это на 30 % выше уровня прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги 2024-го подводили на заседании наблюдательного совета. Среди приоритетных направлений работы банка – программы импортозамещения, аграрного бизнеса, инфраструктуры. Особое внимание уделяют финансированию проектов. Их количество в 2024-м существенно возросло.

Сейчас Банк развития поддерживает реализацию более чем 180 инициатив. А это дополнительные рабочие места, новый уровень качества продукции и автоматизация процессов производства. Как отметил Роман Головченко, в 2025-м динамика инвестиционной поддержки должна не только сохраниться, но и вырасти. Другой стратегический блок – поддержка экспорта.

«Мы ожидаем, что поддержка Банка развития в этом году составит порядка 7 миллиардов белорусских рублей. Каждый рубль экспортного кредита позволяет получить 3 рубля экспортной выручки. В этом году уникальными клиентами Банка развития стали более 110 клиентов республики. Можем сказать, что в каждом районе нашей страны пользуются поддержкой Банка», - сказал председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Сергей Столярчук.

Банк развития также помогает развивать малый и средний бизнес. В 2024-м программой поддержки воспользовалось более 100 районов Беларуси. Она успела доказать свою эффективность, за 10 лет благодаря такому инструменту создано 16 тысяч новых рабочих мест.
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