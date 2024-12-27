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Экономика РБ
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ ПОСЕТЯТ МТЗ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
09:49 27.12.2024
Во время новогодних праздников Музейно-промышленный центр трудовой славы Минского тракторного завода проведет экскурсии для более тысячи человек. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник МПЦ Сергей Сидорович.
«Спрос на экскурсии в новогодние праздники высокий: с 26 декабря по 7 января МТЗ посетят более тысячи человек. Есть записи как на групповое, так и на индивидуальное посещение. Большая часть туристов — белорусские школьники, так как сейчас период зимних каникул. Посетителями станут и зарубежные гости из России. К слову, время на экскурсии по предприятию в новогодние праздники было практически полностью расписано еще три месяца назад. Сейчас мы уже ведем активную запись на март и весенние школьные каникулы», — отметил Сергей Сидорович.
В 2025 году первых посетителей ждут 3, 4, 5 и 6 января. Более 120 человек уже записаны на 3 января.
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