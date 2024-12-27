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Экономика РБ
В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 4,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:11 27.12.2024
В январе-ноябре 2024 г. в Брестской области организациями всех форм собственности построено 4,7 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 526,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 246 тыс. квадратных метров общей площади, или 46,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 171,6 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 177,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,8% от общего ввода по области.
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