В январе-ноябре 2024 г. в Брестской области организациями всех форм собственности построено 4,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 526,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 246 тыс. квадратных метров общей площади, или 46,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 171,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 177,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,8% от общего ввода по области.