Белорусская железная дорога с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года назначила 144 дополнительных поезда в межрегиональном и международном сообщениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по территории Беларуси в этот период будут курсировать 90 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Пинск, Витебск-Брест, Гродно-Орша-Витебск, Гродно-Орша-Кричев, Гродно-Орша-Коммунары.

В международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО «РЖД» дополнительно назначено 54 поезда по популярным у пассажиров направлениям: Минск -Москва, Брест-Москва, Полоцк-Москва и Минск – Санкт-Петербург.

Продажа билетов на данные поезда уже открыта.

Работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается.