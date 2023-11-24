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Экономика РБ
БОЛЕЕ 140 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НАЗНАЧИЛА БЖД НА НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
18:16 24.11.2023
Белорусская железная дорога с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года назначила 144 дополнительных поезда в межрегиональном и международном сообщениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по территории Беларуси в этот период будут курсировать 90 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Пинск, Витебск-Брест, Гродно-Орша-Витебск, Гродно-Орша-Кричев, Гродно-Орша-Коммунары.
В международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО «РЖД» дополнительно назначено 54 поезда по популярным у пассажиров направлениям: Минск -Москва, Брест-Москва, Полоцк-Москва и Минск – Санкт-Петербург.
Продажа билетов на данные поезда уже открыта.
Работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается.
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