Актуальные вопросы стимулирования изобретательской деятельности рассмотрят на Международном семинаре в Минске 28 ноября 2023 года.

Организаторы - Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Белорусский государственный университет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в центре внимания будут следующие темы: программа поддержки изобретателей ВОИС: возможности для белорусских участников; правовое регулирование стимулирования изобретательской деятельности в Беларуси; стимулирование изобретательской деятельности в системах НАН Беларуси и Минобразования; организационные и экономические аспекты управления изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятии; оптимальные способы охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и договоры о передаче прав на них.

В работе семинаре примут участие эксперты НЦИС, ВОИС, НАН Беларуси.

Ознакомиться с программой семинара, а также формой регистрации для участия можно здесь.