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Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:41 24.11.2023
В январе-октябре 2023 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 3059 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 307,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 149,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 48,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 99,6 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 75,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 24,6% от общего ввода по области.
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