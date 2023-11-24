В январе-октябре 2023 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 3059 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 307,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 149,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 48,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 99,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 75,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 24,6% от общего ввода по области.