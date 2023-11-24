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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ 12 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ИНДИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
16:39 24.11.2023
12 декабря 2023 г. в Минске Национальный центр маркетинга совместно с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) организует Белорусско-индийский бизнес-форум.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках программы форума запланировано обсуждение перспектив сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольствия, машиностроения, химической промышленности и фармацевтики, информационных технологий, туризма; рассмотрение вопросов логистики и проведения взаиморасчетов, а также нетворкинг с индийскими профильными компаниями.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке
Кроме того, 2️9 ноября 2023 г. совместно с индийской консалтинговой компанией Universal Business & Corporate Services Centre Национальный центр маркетинга проведет онлайн-мероприятие для белорусских компаний, посвященное теме ведения бизнеса в Индии.
Белорусским компаниям, заинтересованным в участии в онлайн-мероприятии, необходимо заполнить регистрационную форму и получить ссылку на подключение на указанный при регистрации электронный ящик либо обратиться в Национальный центр маркетинга (+375-17) 328-46-25, ).
Все мероприятия проводятся на бесплатной основе.
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