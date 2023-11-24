Образовательные возможности БГУ представлены на Международной выставке «Образование и карьера» в Казахстане, которая проходит в эти дни в Алматы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено оно на популяризацию образовательного потенциала белорусского вуза, развитие экспорта образовательных услуг, а также содействие в профориентации школьников и выборе будущей специальности.

На стенде БГУ представлена информация о деятельности факультетов и институтов, правилах приема, стоимости обучения, а также о профориентационных мероприятиях и подготовительных курсах для абитуриентов.

Программа выставки включает беседы с казахской молодежью. Сотрудники БГУ общаются с гостями для определения уровня владения русским языком и выявления наиболее популярных и востребованных направлений обучения. Традиционно абитуриенты данного региона проявляют наибольший интерес к специальностям в сфере информационных технологий, радиофизики, математики, экономики, международных отношений, биологии и психологии. Также ребятам помогают сориентироваться по специальностям университета c учетом интересов и предпочтений школьников.

Кроме того, программа предусмотрена и для студентов казахских вузов. На стенде БГУ они узнают о возможностях обучения в магистратуре и формах дополнительного образования по программам переподготовки в ведущем университете Беларуси.

В этом году в выставке принимают участие около 50 университетов, колледжей, лицеев и школ из разных стран мира.

Организатором выставки выступает Международная выставочная компания «Атакент-Экспо» при поддержке Министерства образования и науки Казахстана, акимата Алматы и Ассоциации высших учебных заведений Казахстана.