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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ УЧЛА ОПЫТ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН, РАЗРЕШИВШИХ ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП БЕЗ КОНКУРСОВ


14:10 24.11.2023

Беларусь заинтересована в привлечении частных инвестиций для развития инфраструктуры. Об этом заявила 23 ноября 2023г. начальник главного управления инвестиционной политики Минэкономики Ирина Каленчак, выступая на Белорусском инвестиционном форуме в Москве.

Ирина Каленчак отметила, что в прошлом году в национальное законодательство о государственно-частном партнерстве был внесен ряд существенных изменений, которые вступили в силу в 2023 году. Данные изменения направлены на ускорение реализации проектов ГЧП.

«Перечень объектов для заключения соглашений о ГЧП дополнен информационно-коммуникационной инфраструктурой. Уменьшено количество госорганов, участвующих в подготовке проектов. Реализация проектов, финансируемых только из местных бюджетов, не подлежит согласованию с Минфином и Минэкономики. Все это существенно сократило срок их подготовки. Учтен успешный опыт России и других стран, разрешивших в некоторых случаях заключать соглашения о ГЧП без проведения конкурса. Это значительно упростит и ускорит реализацию проектов, не предполагающих участие бюджетных средств. Работа по совершенствованию инвестиционного климата, в том числе механизма ГЧП для реализации инфраструктурных и социально значимых проектов на территории Беларуси, будет продолжена. Со своей стороны, Минэкономики всегда готово оказать содействие в их продвижении как в организационной части, так и в снятии «узких мест» в законодательстве», – подчеркнула Ирина Каленчак, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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