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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МИНСК» И АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ, ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:20 24.11.2023
Администрация СЭЗ «Минск» и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась 23 ноября 2023 года в рамках проходящего Белорусского инвестиционного форума в Москве.
Как сообщает сайт СЭЗ, документ направлен на развитие взаимодействия сторон в сфере создания и развития промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, развития межрегиональной и межотраслевой кооперации с целью повышения инвестиционной привлекательности и привлечения инвестиций, а также по вопросам реализации целей устойчивого развития на территории Беларуси и Российской Федерации.
Главными темами обсуждений участников Белорусского инвестиционного форума стали привлечение инвестиций в современных условиях, обмен опытом по развитию новых ниш для бизнеса и реализации проектов с интеграционным эффектом.
В ходе мероприятия первый заместитель главы СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько представил инвестиционный потенциал и возможности работы в свободной экономической зоне. Делегация СЭЗ «Минск» также примет участие в бирже контактов и двусторонних переговорах с бизнес-кругами Российской Федерации.
Белорусский инвестиционный форум проходит под эгидой правительства Беларуси, организатором выступает Национальное агентство инвестиций и приватизации.
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