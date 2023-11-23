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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ОРГАНИЗОВАЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ КРАСНОДАРСКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ


11:05 24.11.2023

В рамках 30-й международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО-2023» 22 ноября 2023 г. в Краснодаре прошел круглый стол для представителей регионального бизнеса, организованный Белорусской универсальной товарной биржей совместно с Департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности и Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, центральной темой мероприятия стало обсуждение возможностей электронных биржевых инструментов для активизации двусторонней торговли товарами сельскохозяйственной группы и выхода кубанских агропромышленных предприятий на рынок Беларуси и зарубежных стран.

Как отметила во время презентации биржевой площадки начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Оксана Богдасарова, первоочередной интерес представляют, с одной стороны, закупки производимых в Краснодарском крае зерновых культур, растительных масел и семян масличных, шротов, кормовых добавок, удобрений и средств защиты растений, а с другой — реализация на рынок Кубани белорусской мясомолочной продукции, жома и мелассы, а также широкого спектра потребительской продукции, в том числе в рамках импортозамещения для предприятий АПК.

В целом краснодарские предприниматели не новички на белорусском биржевом товарном рынке и участвуют в торгах как самостоятельно, так и через регионального брокера — компанию ООО «Южная Торговая Группа», которая аккредитовалась на БУТБ в октябре 2021 г. Рассказывая о сотрудничестве на межрегиональном уровне, директор Гомельского филиала биржи Григорий Гинсар обратил внимание на существенный рост объемов сделок с участием компаний из Краснодарского края. Если за весь 2022 г. сумма приблизилась к 120 тыс. USD, то за прошедший период 2023 г. уже превысила 820 тыс. USD, увеличившись почти в 7 раз. При этом существенно расширилась и товарная номенклатура биржевых сделок: помимо сельхозпродукции, в этом перечне сейчас еще и белорусские пиломатериалы, цемент и строительные блоки. Причем некоторые сделки являются «транзитными», когда с помощью торговой платформы БУТБ российские участники находят контрагентов в других российских регионах или третьих странах.

В рамках круглого стола были освещены правила аккредитации на бирже, рассмотрены механизмы расчетов и контроля за исполнением обязательств по сделкам, обсуждены вопросы уже действующих и потенциальных участников биржевых торгов. Одним из итогов стало решение организовать обучающие мероприятия в онлайн и офлайн-формате для разъяснения всех аспектов торговли через биржу и обучения работе в конкретных товарных секциях.

В настоящее время на бирже аккредитованы 60 компаний из Краснодарского края Российской Федерации, 17 из них аккредитовались в 2023 г.
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