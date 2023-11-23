Товарооборот Беларуси и Нижегородской области за девять месяцев текущего года превысил $520 млн. Об этом на 18-м заседании Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области сказал премьер-министр Беларуси.

"Товарооборот за девять месяцев текущего года превысил $520 млн, что соответствует уровню прошлого года. Полагаю, что до конца года совместными усилиями мы не только достигнем результатов прошлого, очень успешного, года, но и превзойдем их. У нас нет других вариантов", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

В своем выступлении Роман Головченко затронул основные перспективные сферы для усиленной и ускоренной отработки: "Первое - это, безусловно, промышленная кооперация. В нашей повестке, слава богу, хватает кооперационных проектов. Уже подробно остановились на проекте по развитию площадки "Нижэкотранс" в качестве базы производства электротранспорта. Мы понимаем, что и как дальше делать. Неплохо реализуется и проект по созданию в регионе специальных машин на базе шасси МАЗ. Всего с начала работы по этому направлению с 2011 года произведено порядка 1 тыс. единиц коммунальной техники. В этой работе участвуют нижегородские предприятия, производители".

По его словам, будут продолжаться наращиваться поставки автокомпонентов на машиностроительные предприятия региона.

"Главным для нас потребителем является группа компаний "ГАЗ". В условиях оголтелого экономического давления на наши страны мы, наоборот, собрались и предприняли необходимые шаги для того, чтобы не только не парализовать производство, но и обеспечить его поступательное развитие. Отсюда и результат: по итогам 2022 года объем поставок компонентов из Беларуси на предприятия "ГАЗ" составил практически $15 млн. А по итогам 9 месяцев (2023 года - прим.) эта цифра достигнута. Соответственно, мы превзойдем результаты прошлого года, и самое главное, что действует программа по освоению новых наименований. Это реальное импортозамещение, которое происходит в режиме реального времени", - сказал глава правительства.

Роман Головченко добавил, что Беларусь увеличивает объемы поставок тракторов и комбайнов.

"С энтузиазмом восприняли решение о проведении программы капитального ремонта белорусских тракторов на базе дилерских центров ОАО "МТЗ". Не просто ремонта, а модернизации", - сказал чиновник.

Он также коснулся сферы строительства.

"Мы приступаем к строительству школы на 1,5 тыс. мест в городе Арзамасе. Проект напряженный по времени. Сегодня мы получили заверение ответственных должностных лиц о том, что этот проект будет выполнен", - уточнил Головченко.

По итогам 18-го заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области подписан ряд двухсторонних документов.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава Нижегородской области Глеб Никитин подписали план мероприятий на 2024-2026 годы по исполнению программы развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Нижегородской областью на 2021-2026 годы, а также итоговый протокол 18-го заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области.