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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ
18:07 23.11.2023
В Москве 23 ноября 2023 г. подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Беларуси и Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Беларуси и единой энергетической системы России от 15 марта 2011 года.
Документ заключен министрами энергетики Беларуси и России Виктором Каранкевичем и Николаем Шульгиновым.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго Беларуси, реализация протокола позволит повысить безопасность и надежность параллельной работы энергосистем, в том числе за счет предоставления резервов мощности и оказания аварийной взаимопомощи.
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