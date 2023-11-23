В Москве 23 ноября 2023 г. подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Беларуси и Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Беларуси и единой энергетической системы России от 15 марта 2011 года.

Документ заключен министрами энергетики Беларуси и России Виктором Каранкевичем и Николаем Шульгиновым.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго Беларуси, реализация протокола позволит повысить безопасность и надежность параллельной работы энергосистем, в том числе за счет предоставления резервов мощности и оказания аварийной взаимопомощи.