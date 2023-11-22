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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКАХ В ТАШКЕНТЕ
11:45 23.11.2023
Экспозиция Belarus − the Taste of Nature, организованная выставочным предприятием «Белинтерэкспо» БелТПП, представлены на выставках в области сельского хозяйства и продуктов питания – UzProdExpo и UzAgroExpo, которые проходят 22-24 ноября в Ташкенте (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в состав белорусской экспозиции входят четыре компании: Поставский молочный завод, белорусско-узбекское предприятие Bretta (представитель Лунинецкого молочного завода), Слуцкий сыродельный комбинат и Гомельский мясокомбинат. Они представляют ассортимент сыров, сухих молочных продуктов, расширенную линейку безлактозной продукции, глазированные сырки, творог, молоко с увеличенным сроком хранения, сладкосливочное и шоколадное масло, мясные и колбасные изделия, соответствующие стандартам халяль.
Экспозиция Belarus − the Taste of Nature вызывает высокий интерес со стороны посетителей, включая представителей бизнеса, государственных органов и СМИ. В день открытия белорусскую экспозицию посетил председатель Ассоциации пищевой промышленности Узбекистана Баходир Умиршайхов.
Выставка UzProdExpo-2023 открывает перед белорусскими предприятиями перспективы для успешного экспорта, предоставляя уникальную возможность продемонстрировать свои продукты на мировой арене и наладить деловые связи.
В текущем году более 120 компаний из Узбекистана, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Ирана, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Нидерландов, Южной Кореи, России, США, Туркменистана, Турции и Чехии презентуют на выставках свою продукцию, передовые технологии и инновационные решения.
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