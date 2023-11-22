Следователи Беларуси и России обменялись опытом противодействия киберпреступности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, в ходе состоявшейся в Минске встречи особое внимание сотрудники следственных ведомств уделили вопросам накопления, хранения, обработки и использования криминалистической значимой информации, а также оперативного обмена сведениями для пресечения преступлений, выявления лиц, их совершивших.

В настоящее время российские коллеги проходят обучение в Институте Следственного комитета Республики Беларусь. В его рамках запланирована стажировка на базе главного управления цифрового развития предварительного следствия.

Профессионалы из Следственного комитета России продемонстрируют свои навыки установления руководителей и рядовых членов международных ОПГ, находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых в нашей стране расследуется ряд уголовных дел.