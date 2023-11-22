ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЛЕДОВАТЕЛИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ


10:40 23.11.2023

Следователи Беларуси и России обменялись опытом противодействия киберпреступности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, в ходе состоявшейся в Минске встречи особое внимание сотрудники следственных ведомств уделили вопросам накопления, хранения, обработки и использования криминалистической значимой информации, а также оперативного обмена сведениями для пресечения преступлений, выявления лиц, их совершивших.

В настоящее время российские коллеги проходят обучение в Институте Следственного комитета Республики Беларусь. В его рамках запланирована стажировка на базе главного управления цифрового развития предварительного следствия.

Профессионалы из Следственного комитета России продемонстрируют свои навыки установления руководителей и рядовых членов международных ОПГ, находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых в нашей стране расследуется ряд уголовных дел.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2023
валюта курс
EUR 3.3560
USD 3.0785
RUB 3.4925
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3555 -0.0045
USD 3.0785 +0.0122
RUB 3.4925 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3700
USD 3.0900 3.1040
RUB 3.4850 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 23.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0885
EUR/RUB 96.3500 96.9500
USD/RUB 88.3500 88.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте