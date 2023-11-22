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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЛЕДОВАТЕЛИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
10:40 23.11.2023
Следователи Беларуси и России обменялись опытом противодействия киберпреступности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, в ходе состоявшейся в Минске встречи особое внимание сотрудники следственных ведомств уделили вопросам накопления, хранения, обработки и использования криминалистической значимой информации, а также оперативного обмена сведениями для пресечения преступлений, выявления лиц, их совершивших.
В настоящее время российские коллеги проходят обучение в Институте Следственного комитета Республики Беларусь. В его рамках запланирована стажировка на базе главного управления цифрового развития предварительного следствия.
Профессионалы из Следственного комитета России продемонстрируют свои навыки установления руководителей и рядовых членов международных ОПГ, находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых в нашей стране расследуется ряд уголовных дел.
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