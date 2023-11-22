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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРОХОДИТ В МОСКВЕ
09:10 23.11.2023
Белорусский инвестиционный форум 23 ноября 2023 года проходит в Москве.
На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы развития бизнеса в новой реальности.
В частности, планируется обсудить такие темы, как частные инвестиции в условиях новой реальности, перспективы государственно-частного партнерства в Беларуси, бизнес в новых правовых условиях - возможности и риски, свободные и особые экономические зоны Беларуси и России, парковый формат инвестиций в производственную инфраструктуру, а также индивидуальное жилье как драйвер развития регионов.
Более подробно узнать о форуме можно здесь.
Белорусский инвестиционный форум – международное деловое мероприятие для продвижения инвестиционных возможностей Республики Беларусь, ежегодно проводимое под эгидой белорусского правительства.
Участники форума – собственники и топ-менеджеры бизнеса, представители фондов прямых инвестиций, финансовых институтов и ассоциаций, инвестиционные агентства, консультанты, лидеры мнений, представители органов государственного управления.
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