Белорусский инвестиционный форум 23 ноября 2023 года проходит в Москве.

На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы развития бизнеса в новой реальности.

В частности, планируется обсудить такие темы, как частные инвестиции в условиях новой реальности, перспективы государственно-частного партнерства в Беларуси, бизнес в новых правовых условиях - возможности и риски, свободные и особые экономические зоны Беларуси и России, парковый формат инвестиций в производственную инфраструктуру, а также индивидуальное жилье как драйвер развития регионов.

Более подробно узнать о форуме можно здесь.

Белорусский инвестиционный форум – международное деловое мероприятие для продвижения инвестиционных возможностей Республики Беларусь, ежегодно проводимое под эгидой белорусского правительства.

Участники форума – собственники и топ-менеджеры бизнеса, представители фондов прямых инвестиций, финансовых институтов и ассоциаций, инвестиционные агентства, консультанты, лидеры мнений, представители органов государственного управления.