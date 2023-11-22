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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЕКРАЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ


17:00 22.11.2023

Депутаты 22 ноября 2023 года на очередном заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в одном чтении законопроект «О прекращении международных договоров по вопросам борьбы с коррупцией».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проект закона «О прекращении международных договоров по вопросам борьбы с коррупцией» подготовлен в целях денонсации Республикой Беларусь Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года (Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию), Дополнительного протокола к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 15 мая 2003 года (Дополнительный протокол к Конвенции), Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года (Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию), прекращения действия соглашения между Беларусью и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов инспекционных групп от 22 января 2010 года (соглашение относительно привилегий и иммунитетов), а также выполнения внутригосударственных процедур для прекращения участия Республики Беларусь в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В целях обеспечения национальных интересов Беларуси проект закона предусматривает денонсацию Республикой Беларусь Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, Дополнительного протокола к Конвенции, прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов, а также признание утратившими силу законов Республики Беларусь, которыми данные международные договоры ратифицированы Республикой Беларусь.

Денонсация названных конвенций связана с процедурой выхода Беларуси из состава ГРЕКО, а прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов аннулирует обязательства по предоставлению представителям членов ГРЕКО и членам инспекционных групп этой международной организации привилегий и иммунитетов, направленных на создание благоприятных условий для их работы на территории Республики Беларусь.

Денонсация указанных конвенций и прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов полностью соответствуют нормам этих международных договоров и общим нормам международного права, которые отражены в Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.
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