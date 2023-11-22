Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь и заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич сегодня работают в Уфе (Башкортостан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэконмоики, Юрий Чеботарь и Татьяна Бранцевич встретились с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, посетили ЦУР Башкортостана, приняли участие в церемонии открытия «Международной недели бизнеса-2023» и экспертной сессии «Меры государственной поддержки бизнеса. Цифровизация: вчера, сегодня, завтра».

Насыщенный рабочий день руководителей министерства продолжится участием в пленарном заседании «Новое время бизнеса. Трансформация системы для устойчивого развития».